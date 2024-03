Le specialità enogastronomiche pasquali a Monterosso Almo.

Nel periodo di Pasqua a Monterosso Almo per ciò che riguarda le pietanze particolari e le specialità enogastronomiche sono tante. Oltre i tradizionale agnello nel paesino dell’entroterra degli Iblei in particolare si mangiano le “mpanate” , costituite da sottili foglie di pasta di farina, farcite con spinaci, carne e ricotta ed i “i nfrigliulati” conditi con la salsa e prezzemolo. Un tempo, per tutti i bambini, le pazienti mani delle massaie monterossane elaboravano “a cieddu ccu l’ova” , foglie di pasta dalla forma di una colomba che contenevano un uovo che poi si facevano cuocere nel forno. Oggi questa tradizione sta ritornado nuovamente. Molti sono anche i dolci che si preparano e che imbandiscono le tavole delle famiglie monterossane. In particolare i “ cassateddi con la ricotta” condite con ricotta locale lavorata con l’aggiunta di cioccolata a pezzettini e con una spolverata di cannella.

