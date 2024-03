Pozzallo. Ammatuna chiede spiegazioni su alcuni atti consiliari

Il consigliere comunale di Pozzallo, Francesco Ammatuna, ha chiesto al Presidente della civica assise nonché Presidente della Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari, e Presidente della Commissione di Indagine, di sapere se l’Ufficio ha provveduto agli adempimenti necessari successivi quali, ad esempio, la notificazione ufficiale del verbale della Conferenza a tutti i consiglieri comunali. “Nel caso in cui ciò non fosse avvenuto – dice Ammatuna – vorrei conoscere i motivi dell’omessa notificazione e/o comunicazione ufficiale ai destinatari”.

Il consigliere accentua per sapere se si è provveduto a comunicare in via ufficiale il verbale della Conferenza ai capi gruppo assenti alla seduta, Ballatore, Scarso e Pisana. “Nel caso in cui ciò non fosse avvenuto si chiede di conoscere i motivi dell’omessa notificazione e/o comunicazione ufficiale ai destinatari. Se tutti gli adempimenti sono stati espletati, si chiede di conoscere per quale motivo alla data odierna il Presidente del Consiglio Comunale, nonché Presidente della Commissione di Indagine, non ha provveduto ad insediare e convocare la Commissione sul punto di cui all’ordine del giorno al fine di consentirne l’espletamento dei lavori di indagine”.

