Mary Ignaccolo e Giuseppe Quarrella nel coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia

Riconoscimento importante per il Circolo di Fratelli d’Italia di Ispica che avrà ben due nomi a rappresentarlo all’interno del nuovo coordinamento provinciale eletto sabato a Ragusa in occasione del Congresso Provinciale del partito di cui sarà Coordinatore Provinciale Giovanni Moscato. Si tratta dell’attuale coordinatrice cittadina Mary Ignaccolo e di Giuseppe Quarrella, personalità di spicco del mondo politico ispicese.

“Siamo orgogliosi e soddisfatti che il lavoro svolto in questi mesi dal nostro Circolo- ha dichiarato la coordinatrice Mary Ignaccolo- sia stato riconosciuto dai vertici del partito. Ringrazio l’on Giorgio Assenza e il senatore Salvo Sallemi e per la fiducia accordatami. A quest’ultimo in particolare vanno i miei complimenti per la responsabilità il coraggio e la determinazione con i quali ha in questi anni guidato Fratelli d’Italia in provincia facendone ciò che oggi è: una realtà vera, fatta di persone vere, fattive, oneste e leali al servizio della comunità e con i quali si è creata sin da subito splendida intesa e sinergia. Sono onorata di affiancare Giovanni Moscato e gli altri componenti e amici del Coordinamento. La proposta offerta al partito, e da questo prontamente accettata, di inserire nel coordinamento provinciale Giuseppe Quarrella, produrrà ulteriore forza di rappresentanza per la qualità politica che lo stesso ha già saputo dimostrare e che, certamente, continuerà a dare per la nostra città. Continueremo a lavorare per ottenere importanti risultati rispettosi dell’impegno dimostrato nel far crescere il partito ad Ispica”

