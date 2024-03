Monterosso Almo. La Domenica delle Palme nel Centro montano

Nel borgo Monterosso domani , 24 marzo, si festeggia la “Domenica delle Palme” con la quale si annuncia l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Nel centro montano ibleo , infatti, da diversi anni è tradizione svolgere una particolare processione con l’asinello. All’ingresso del paese a “Facciata” alle 10,30 circa si riuniscono tanti bambini e ragazzi di tutte le età , accompagnati dai loro genitori, con in mano le palme dagli intrecci particolari e con i rami di ulivo. In processione accompagnano un bambino che impersona Gesù ed indossa una tunica celeste , con una corona di fiori in capo ed in mano una croce simbolica. Il bambino è posto su un asinello tirato da un anziano . Le tante di persone che compongono la processione attaversano tutto il corso Umberto e si avviano fino a piazza San Giovanni nella chiesa di San Giovanni Battista dove si celebrerà la funzione religiosa e si benediranno le palme.

