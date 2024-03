Le bollette servizi idrici inesatte. I monterossani protestano

Molti monterossani si lamentano per le bollette salate dell’acqua emesse dall’Iblea Acque di Ragusa che in questi giorni stanno arrivando. A tal proposito con un comunicato di questi minuti è intervenuto su questo scottante problema Giovanni D’Aquila attuale presidente del Consiglio Comunale. “ Stanno arrivando le cartelle della 4 rata di Iblea Acque , queste cartelle sono completamente non conformi con i nostri contatori . Penso che sappiate che ci sono dei parametri a seconda dei componenti nucleo familiare , per rientrare nei canoni normali la quota a testa è di 55 mc. Cosa sta succedendo? Semplice se notate l’ultima cartella troverete scritto il consumo annuale . Se andate nel vostro contatore – continua il presidente del Consiglio D’Aquila – il numero della lettura dovrebbe corrispondere con quanto scritto in bolletta , oppure se non hanno fatto la lettura il numero totale dei mc scritto sul contatore dovrebbe essere uguale a quello fatturato , il che , quasi sempre non corrisponde , se notate nella bolletta trovere scritto consumo annuale 164 , in quasi tutte le utenze . Questo è davvero inconcepibile .Intanto come presidente del consiglio lunedì chiederò un incontro con i vertici di iblea acque affinché si faccia immediatamente uno sportello reclami nel nostro comune , al fine di porre rimedio a questo obbrobrio. Inoltre chiederò che nelle more ,che per qualsiasi motivo , non è stato possibile leggere il contatore devono fatturare il consumo dell’anno passato . Ci hanno IMPOSTO ( LA REGIONE)a tutti i comuni della provincia di aderire a questo nuovo ente , ma credo che non possiamo stare inermi a questi soprusi . Comincerò da subito a fare una battaglia politica e soprattutto morale per questi incresciosi fatti. Vi chiedo inoltre di stare attenti ai consumi , perché superando i 55 mc procapite il prezzo questi galantuomini lo mettono alle stelle . Qualora le mie rimostranze non andranno a buon fine , organizzerò personalmente una manifestazione di protesta . Bravi e onesto sempre , stupidi o idioti mai. Intanto personalmente pagherò la 4 rata quando sarà istituito uno sportello nel nostro comune. Voglio pagare – conclude D’Aquila- ma credo che debba pagare il giusto.

