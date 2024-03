Basket. La Virtus Ragusa ad Angri per l’ultima di andata dei Play-In Gold

Seconda trasferta della seconda fase per la Virtus Ragusa di basket, che domenica alle 18 fa visita ad Angri. Nell’ultima giornata d’andata dei Play-In Gold, che al momento la vedono in vetta al raggruppamento in compagnia dell’Orlandina con 12 punti, Ragusa va alla ricerca del poker: per il quintetto di Recupido, al momento, ci sono tre vittorie di fila, le ultime due in casa contro Salerno e Molfetta. Angri, invece, è reduce da tre sconfitte consecutive, dopo aver chiuso la prima fase al secondo posto, ma comunque alla pari di Molfetta.

“Non è utile parlare di record – avverte coach Gianni Recupido – anzi è l’unico ragionamento che non possiamo permetterci. Dalle prime gare di questo girone abbiamo capito che il campionato è equilibrato e il valore delle squadre molto livellato. Angri è una formazione di valore e alla luce degli ultimi risultati sarà ancora più agguerrita. Da parte nostra serve una gara di grande intelligenza”. La Virtus dovrà fare a meno di Calvi, out per il resto della stagione a causa di un infortunio al ginocchio. La squadra è partita questa mattina per Angri, dove nel pomeriggio sosterrà l’ultimo allenamento prima del match di domani. Se c’è una costante, in questa fase di stagione, è l’ottima tenuta difensiva della Virtus, che nelle tre gare disputate ha concesso 69 punti di media. Angri, in tutta la stagione, ne ha segnati quasi 80 a sera, con quattro giocatori oltre la doppia cifra. “Abbiamo capito se non difendiamo di squadra certe partite non si vincono – ricorda Recupido -. I punteggi sono un po’ più bassi rispetto alla prima fase, perché il livello di intensità e di organizzazione è superiore. D’altronde si scontrano le migliori otto”.

La partita del PalaGalvani di Angri sarà arbitrata dai signori Carotenuto di Boscotrecase (Na) e Pezzella di Arzano (Na). La Virtus farà rientro in sede lunedì, mentre il prossimo match casalingo, contro Monopoli, è in programma venerdì prossimo alle 20.30 al PalaPadua.

Salva