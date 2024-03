La Passione: Presentazione sabato Santuario Madonna delle Grazie

Sabato 23 marzo alle ore 19.15 al Santuario Madonna delle Grazie a Modica, in occasione delle festività di Pasqua, sarà presentata “La Passione” di Mario Luzi, con la partecipazione di Simonetta Cartia e Carlo Cartier, e le musiche di Gianluca Abbate, Michele Bonavita e Luciana Danieli. Un poema composto per la settimana Santa del 1999, presentato in occasione della Via Crucis al Colosseo, guidata da Papa Giovanni Paolo II. La Passione descrive l’esperienza del Messia nel suo calvario, rivivendo la sofferenza e l’angoscia umana, una condizione che l’autore descrive come parte intrinseca della nostra esistenza. Alla luce della realtà attuale caratterizzata dalla violenza, Luzi attribuisce alla Passione un valore simbolico. Rappresenta Cristo che si sacrifica per noi in una costante e dolorosa ascesa verso la pace tanto desiderata.

