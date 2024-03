A Modica convegno in memoria dello studioso Emanuele Pisani

Modica ricorda all’Auditorium “Pietro Floridia”, Emanuele Pisani, studioso ed importante figura nella storia della ragioneria italiana. L’appuntamento è per venerdì alle 16 . E’ previsto l’intervento di Maurizio Attinelli, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e di Esperti Contabili di Ragusa. Il professore Stefano Coronella, ordinario di Economia Aziendale all’Università di Pisa, avrà il compito di fare emergere la scarsa considerazione per Pisani da parte degli storici della ragioneria. I lavori saranno coordinati dal giornalista-commercialista Giuseppe La Barbera.

Emanuele Pisani, nacque a Modica il 28 maggio 1846 e si spense 17 novembre 1915, sempre nella sua città natìa. Figlio unico di Ferdinando e di Grazia Migliorisi.

Registrato allo stato civile del Comune di Modica come Emmanuele Pisana (ma si firmò sempre Emanuele Pisani), dopo gli studi elementari e secondari di primo grado seguiti privatamente, nel 1863 conseguì la licenza presso il ginnasio di Modica. Negli anni successivi frequentò il liceo Francesco Maurolico di Messina, dove si licenziò nel 1865; nello stesso anno conseguì inoltre il diploma di maestro elementare. Nel 1866 a Palermo fu abilitato all’insegnamento della matematica nelle scuole tecniche e normali e iniziò subito a insegnare nelle scuole secondarie di Modica (dapprima nel ginnasio, poi nella scuola tecnica, infine nell’istituto tecnico) dove, tranne che per un breve periodo trascorso nella scuola tecnica di Canicattì (Agrigento), rimase fino al 1890. Vincitore di concorso per la cattedra di ragioneria e computisteria nell’istituto tecnico di Napoli, che avrebbe dovuto occupare dall’anno scolastico 1890-91, preferì invece accettare, dal 1° luglio 1890, la nomina a ispettore centrale per l’istruzione tecnica di secondo grado presso il ministero della Pubblica Istruzione. Nel 1891 vinse, ottenendo un lusinghiero giudizio da parte della commissione giudicatrice, il concorso a cattedra di computisteria e ragioneria presso la Scuola superiore di commercio di Bari, dove prese servizio nel dicembre del 1891 e della quale il 1° maggio 1892 diventò direttore. Rinunciò alla direzione l’anno successivo, in seguito alla morte della madre, che contribuì ad alimentare in Pisani una crisi depressiva. Ripresosi, il 23 ottobre 1896 sposò Concetta Caruso, dalla quale non ebbe figli. Nel 1898 perse il padre e l’anno successivo dette le dimissioni dalla scuola pugliese per ritirarsi nella sua città natale.

Benché nella sua vita abbia pubblicato molti lavori, e non solo di ragioneria, il suo nome resta indissolubilmente legato all’invenzione della statmografia, un congegno contabile in partita doppia basato sulla logica del giornalmastro a cui Pisani associò la teorica ‘materialistica’ per spiegare il concreto funzionamento dei conti.

Presentò per la prima volta la sua invenzione in forma manoscritta in occasione di un concorso bandito durante il Congresso agrario interprovinciale di Sicilia, svoltosi a Palermo nel luglio del 1875. Sempre a Palermo, nel medesimo anno, illustrò la statmografia nella sezione di economia politica del I Congresso della Società italiana pel progresso delle scienze, dove ottenne numerosi apprezzamenti e il premio della speciale commissione. La ripresentò, questa volta in maniera formalizzata, nel 1879 a Roma, in occasione del I Congresso nazionale dei ragionieri italiani. Nello stesso anno diede alle stampe il volume Rendiconto dei fatti amministrativi per bilanci sintetico-analitici. Applicazione ad un’azienda agraria, dove illustrò appunto la statmografia applicata a un’azienda agricola.

Il volume fu ristampato, con piccoli aggiustamenti, nel 1880 e in tale opera apparve per la prima volta il termine statmografia (da statmos e grapho, ‘bilancia’ e ‘scrivo’; poiché Pisani utilizza il termine bilancio come sinonimo di ‘conto’, il termine può interpretarsi come ‘scrivo nel conto’).

