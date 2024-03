﻿﻿Ragusa. I compiti della Polizia Municipale sono complessi e indispensabili

“Non è una novità: quando si parla di controlli – dichiara il sindaco di Ragusa Peppe Cassì – ognuno li vorrebbe più rigidi verso gli altri ma anche più tolleranti verso sé stesso. In questi anni abbiamo lavorato per sostenere il nostro Corpo di Polizia Locale, da tempo sottorganico, con nuove assunzioni, ma non c’è dubbio che essere un agente della Municipale continui a essere un mestiere complesso ma indispensabile per la comunità.

Sabato scorso, ad esempio, nell’ambito dei controlli interforze disposti dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e che vedono il coinvolgimento di Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, i nostri agenti hanno svolto un ruolo prezioso, per tempismo ed efficacia.

Lavorando in sinergia con le altre Forze dell’ordine, hanno permesso di sventare una piccola rapina ai danni di un ragazzo e di catturare i colpevoli.

Complimenti ai nostri agenti e a tutte le Forze intervenute.

Per quanto Ragusa possa essere una comunità sicura, qualche reato accade anche qui ed è bene allora che si sappia: in flagranza o dopo, qui i colpevoli vengono praticamente sempre assicurati alla giustizia, anche per un eccellente sistema di videosorveglianza che controlla tutte le entrate e le uscite in città”.

“La Municipale di Ragusa – prosegue l’assessore alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri – fa scuola sotto più punti di vista: martedì 19 abbiamo infatti ospitato oltre duecento donne e uomini di Polizia Locale provenienti da diversi Comuni siciliani. È stata una giornata formativa per trattare e approfondire i temi della sicurezza urbana e dell’abbandono dei rifiuti, durante la quale ho voluto esporre le azioni che in questi mesi sono state avviate e che sono in essere: l’apertura del presidio Centro storico e del presidio di Marina di Ragusa; l’avviso per la rimozione insegne attività cessate; il regolamento decoro urbano; l’istituzione del Corpo degli ispettori ambientali volontari; il controllo delle abitazioni locate; il rafforzamento della video sorveglianza e la crescita fondamentale dell’organico di Polizia locale. Dai commenti ricevuti da parte di esponenti degli altri comandi sono rimasto piacevolmente colpito e onorato.

La Polizia Locale non è infatti solo presidio e controllo ma anche formazione, da quella per contrastare i reati ai recenti corsi per studenti che presto conseguiranno il patentino per la guida dello scooter. Sono attivi due corsi con 90 allievi e due formatori, scelti tra gli agenti della Polizia Locale.

Non vi è dubbio che abbiamo tanto lavoro davanti, ma ritengo che siamo sulla buona strada”.

