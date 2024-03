Processo per il ladro seriale autore di numerosi furti a Modica

Arrestato più volte da polizia e carabinieri per una serie di furti ai danni di attività commerciali a Modica centro. Si tratta dii un giovane nordafricano di 23 anni, ammesso al rito abbreviato condizionato dalla perizia psichiatrica, accusato anche di avere violato il cosiddetto Daspo urbano, ovvero il Dacur, il divieto di accesso alle aree urbane, che era stato emesso nei sui confronti da un provvedimento del Questore di Ragusa. Oltre all’arresto per tentato furto aggravato, è scattata anche la denuncia in stato di libertà per inosservanza alla misura di prevenzione, visto che è stato visto e subito bloccato nel centro storico di Modica.

