Ragusa, “Io sono Rita…” sarà presentato venerdì al Centro Studi

Venerdì 22 marzo alle ore 18.00, al Centro studi “Feliciano Rossitto” in Via Ettore Majorana, n.5, Ragusa, il dott. Michele Duchi, già Presidente del Tribunale di Ragusa, presenterà il libro di Giovanna Cucè, Nadia Furnari, Graziella Proto dal titolo “Io sono Rita. Rita Atria: la settima Vittima di Via D’Amelio” (Editore Marotta e Cafiero, Melito di Napoli, 2022, pp. 246).

Alla presentazione del libro saranno presenti le autrici.

L’iniziativa culturale è resa possibile grazie alla sinergica collaborazione del Centro Studi “Feliciano Rossitto”, il cui Presidente è Giorgio Chessari, con Feder.S.P.eV.(acronimo di Federazione Sanitari pensionati e vedove medici, veterinari, farmacisti), presidente Salvatore Criscione e Unitre Ragusa (il cui presidente è Salvatore Burrafato).

Oltre trent’anni: un libro-inchiesta che ricostruisce la storia di Rita Atria, abbandonata dalle Istituzioni, le stesse che avrebbero dovuto prendersi cura di lei.

“Farò della mia vita anche della spazzatura, ma lo farò per ciò che io sola ritengo conveniente”, scriveva Rita alla sorella nell’ultima lettera, qui pubblicata per la prima volta.

Sola, con il coraggio dei suoi 17 anni, si mette contro la mafia partannese affidandosi al giudice Paolo Borsellino, consapevole della fine che le sarebbe potuta toccare.

Il 26 luglio 1992, una settimana dopo il massacro di via d’Amelio, Rita sarà indirettamente la settima vittima di quella stessa strage.

Dagli archivi polverosi di tribunali e procure le autrici faranno emergere ciò che il lettore non ha mai saputo.

Un incontro dunque accattivante ed interessante su un momento che ha caratterizzato un’epoca.

Appuntamento dunque venerdì 22 marzo alle ore 18.00 presso il Centro Studi Feliciano Rossitto di Ragusa.

Salva