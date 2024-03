Pozzallo. Allestita camera ardente in Municipio per Joe Barone

Tutto pronto per l’arrivo di Joe Barone a Pozzallo. Dopo la camera ardente al “Viola Park” di Firenze, la salma del direttore generale della Fiorentina farà il suo approdo nella cittadina rivierasca che gli ha dato i natali venerdì 22 marzo. Palazzo La Pira sarà lo scenario dove, dalle 9 alle 21, amici, conoscenti, tifosi di ogni squadra e colore potranno dare l’ultimo saluto a Barone. Nella giornata di sabato, poi, alle 10,30 sarà officiata una santa messa in suffragio, alla presenza di molta deputazione ecclesiale della diocesi di Noto. Dopo la messa, la salma resterà per alcune ore presso il domicilio di uno dei parenti di Barone (con molta probabilità, il fratello), salvo poi partire per l’America dove martedì sarà celebrato un altro momento di condivisione fraterna alla presenza di quanti, negli States, stimavano l’uomo e il manager.

A Pozzallo sono previsti l’arrivo del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, assieme ai quadri dirigenziali della Viola (Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano e il capitano della squadra, Cristiano Biraghi). Presenti anche i dirigenti e i giovani delle squadre “affiliate” che a Pozzallo, da diversi anni, collaborano con la società calcistica fiorentina. Non è escluso anche l’organizzazione, nel corso della prossima estate, di un triangolare in memoria di Barone con la Fiorentina protagonista e alcune squadre dell’area iblea (con incasso devoluto in beneficenza).

Intanto, ieri, il Consiglio Comunale che si doveva tenere a palazzo La Pira è stato rinviato a data da destinarsi. La richiesta dei gruppi di minoranza è stata accolta. Si è solo osservato un minuto di silenzio in memoria di Barone prima di sciogliere la seduta.

