L’Avimecc Volley Modica matematicamente ai play off

I risultati di domenica scorsa del girone Blu del campionato di serie A3 di pallavolo, nonostante la sconfitta casalinga con la capolista Banca Macerata, hanno dato ragione all’Avimecc Volley Modica.

I biancoazzurri di coach Enzo Distefano, infatti, hanno centrato l’obiettivo fissato a inizio stagione e faranno parte della griglia play off del campionato di Terza Serie.

La squadra della Contea, oggi torna a lavorare per preparare la trasferta di domenica prossima sul campo della Omifer Palmi, che a ogni modo non sarà influente ai fini della classifica biancoazzurra.

La trasferta oltre lo Stretto contro una delle formazioni più quadrate del girone Blu, dunque, servirà al sestetto modicano per fare le prove generali in vista della seconda fase del campionato, dove si ricomincerà da zero e dove tutto sarà possibile.

“Contro Macerata – spiega Riccardo Capelli – è stata una partita, dove seppur non al completo i marchigiani hanno mostrato tutta la loro forza. Erano la capolista e per tale motivo hanno voluto fare una prestazione buona, mettendoci in difficoltà con le loro battute e buone ricezioni. Noi – continua – abbiamo cercato di contrastarli, ma purtroppo non ci siamo riusciti, ma ci prendiamo quello che di buono abbiamo fatto e ci prepariamo per la trasferta di domenica prossima a Palmi, dove giocheremo con la mente libera perchè già qualificati per i play off con un turno di anticipo. Faccio i complimenti a Macerata – conclude Capelli – ma bravi anche noi che ora ci alleneremo con determinazione e con entusiasmo per arrivare nelle migliori condizioni possibili agli spareggi, dove tutto può accadere visto che si ripartirà da zero”.

