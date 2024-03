Circonvallazione Pozzallo. Fioccano le multe

A due settimane dalla seduta della IV Commissione dell’Ars, in cui il Governo Regionale, rappresentato dall’Assessore alle Infrastrutture On. Aricò, si era impegnato ad eseguire interventi immediati per la riapertura della circonvallazione di Pozzallo, nulla si muove, tutto rimane fermo con la conseguenza che molti Tir e mezzi pesanti attraversano il centro urbano di Pozzallo, creando gravi pericoli per l’incolumità dei suoi abitanti.

” Arico’ aveva promesso una sua visita Pozzallo, ad oggi non si è visto nemmeno l’ombra – lamenta il sindaco, Roberto Ammatuna -. Tutto questo è inaccettabile e ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Ecco perché il comandante della polizia locale, Cannizzaro, con la collaborazione della Polstrada di Ragusa, che si ha il dovere di ringraziare, ha attivato dei servizi dedicati e specifici per il controllo degli autocarri-autoarticolati e tir a tutela della mobilità interna cittadina”.

