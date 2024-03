Modica. Venerdi prossimo la XIII edizione del Certamen Mutycense

Venerdì 22 Marzo alle ore 14,30 presso i locali del Liceo Classico “Galilei – Campailla” di Modica si svolgerà la XIII edizione del “Certamen Mutycense”, una gara di traduzione dal latino in italiano che oramai è diventato un appuntamento abituale nella provincia iblea.

La gara è un’opportunità straordinaria che viene offerta agli studenti e ai docenti dei Licei Classici e Scientifici di tutta Italia non solo per cimentarsi nella traduzione di brani di autori antichi come Cicerone, Seneca e Plinio il Vecchio ma anche e soprattutto per conoscere il territorio ibleo.

Di anno in anno viene selezionato un tema diverso su cui gli studenti, aiutati dai docenti preparatori, si cimentano. Quest’anno il tema riguarda la “Cultura del Cibo”: cosa mangiavano gli antichi greci e romani, quali erano le loro abitudini alimentari e che rapporto avevano con il cibo?

Alla gara hanno aderito 15 scuole provenienti da Milano, Massa (Toscana), Altamura (Bari), Locri, Palermo, Bagheria, Barrafranca (Enna), Catania, Giarre, Augusta, Siracusa, Vittoria, Ragusa e Ispica per un totale di 132 studenti, che metteranno in campo le loro competenze per tradurre brani di Catone o Cicerone o Plinio il giovane per la sezione dei più piccoli e brani di Seneca o Petronio o Plinio il vecchio per la sezione dei più grandi.

Della giuria degli esperti che valuteranno le prove migliori e selezioneranno i vincitori in entrambe le sezioni fanno parte nomi di professori universitari di alto livello:

– Marco Formisano, Università di Gand

– Laura Pepe, Università di Milano

– Alice Borgna, Università del Piemonte Orientale

– Rita Rosa Marchese, Università di Palermo

– Giulia Sissa, Università della California (Los Angeles).

Sabato 23 Marzo alle ore 18,00 presso l’auditorium P. Floridia si terrà la cerimonia di premiazione, durante la quale gli esperti renderanno noti i vincitori. A presiedere la cerimonia sarà il giornalista Gioacchino Bonsignore, caporedattore del TG5 e curatore della rubrica Gusto, esperto di filiere agroalimentari, agricoltura ed enogastronomia.

