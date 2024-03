Lotto: due maxi vincite in Sicilia, compreso Modica

La Sicilia è baciata dalla fortuna grazie all’estrazione del Lotto di sabato 16 marzo. A Siracusa, come riporta Agipronews, vinti 216.600 euro grazie alla combinazione 6-10-37-62 sulla ruota di Genova e all’opzione Lottopiù. La stessa combinazione ha portato anche una vincita da 129.750 euro a Modica Da segnalare anche una vincita da 23.750 euro a Camporotondo Etneo, in provincia di Catania, nell’estrazione di venerdì 15 marzo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 15,7 milioni di euro, per un totale di 286,1 milioni da inizio anno.

