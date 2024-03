Erasmus+. Cioccolato di Modica a fianco dell’istituto Archimede

Il Progetto, coordinato dall’Archimede di Modica, coinvolge le Istituzioni scolastiche di altri tre Paesi europei : Austria, Croazia e Turchia.

Il progetto prevede un modo diverso e innovativo di insegnare: metodi informali attraverso diverse forme d’arte, con lo scopo di educare i giovani e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della protezione dell’ambiente.

Obiettivi finali : 1. Aumentare la consapevolezza dell’importanza della protezione dell’ambiente e della lotta contro il cambiamento climatico 2. Sviluppo delle competenze chiave di tutti i partecipanti al progetto 3. Manuale di buone pratiche.

Sei gli studenti della terza classe dell’Archimede , guidati dalle professoresse Graziella Corallo e Mariella Di Rosa, che hanno partecipato proficuamente alle attività progettuali che si sono svolte nelle scuole croate, partner del progetto, Gimnazija Metković e Oslovna Glazbena škola Metković, dall’11 al 15 marzo.

Gli studenti modicani sono stati ospiti delle famiglie croate.

Nel corso dell’abituale scambio di doni fra le delegazioni, quella modicana ha offerto delle barrette di cioccolato di Modica IGP, con un incarto speciale , esclusivo, dedicato ai progetti Erasmus+ dell’Archimede , un incarto molto particolare per il quale è stata utilizzata la grafica ideata da Orazio Giannì , studente dell’Archimede , in occasione di Chocomodica 2023 nell’ambito del Concorso “Un incarto per il cioccolato di Modica IGP”.

Il progetto ERASMUS + “Arts for climate change” prevede prossime mobilità in Turchia nel mese di ottobre e in Italia a gennaio, quando l’istituto Archimede di Modica accoglierà le delegazioni estere per completare le attività del progetto.

