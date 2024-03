Verso la risoluzione della crisi idrica a Frigintini

Il consigliere comunale della lista Siamo Modica, Giammarco Covato, è orgoglioso di annunciare una svolta decisiva per la risoluzione dell’annoso problema di approvvigionamento idrico che affligge la frazione di Frigintini, emergenza particolarmente presente nel periodo estivo.

“Dopo un periodo di stallo necessario a chiarire le competenze e le responsabilità tra le varie entità coinvolte, le prossime settimane segneranno l’inizio dei lavori per il collegamento del pozzo alla rete idrica cittadina, con la conclusione imminente della gara d’appalto per l’acquisto e l’installazione della pompa di sollevamento. L’accordo al quale si è giunti vedrà Iblea Acque incaricata della gestione della fornitura elettrica necessaria al funzionamento del Pozzo di Via Sant’Angelo, mentre al Comune di Modica spetterà il completamento dell’opera”, dichiara il consigliere di maggioranza Giammarco Covato.

Il sopralluogo recentemente effettuato dal consigliere Covato, insieme al Vicesindaco Giorgio Belluardo e ai rappresentanti della ditta Alma Group – responsabile della realizzazione del pozzo – ha permesso di verificare lo stato avanzamento dei lavori e di stabilire tempistiche certe per l’ultimazione dell’impianto. L’obiettivo comune è quello di assicurare la messa in funzione del pozzo – che ha una portata di 7,5 litri al secondo ed è profondo 170 metri – prima dell’arrivo del periodo estivo, per evitare le criticità degli anni passati. Questa infrastruttura si configura come una soluzione fondamentale per garantire un adeguato approvvigionamento idrico alla popolazione di Frigintini, eliminando la necessità di ricorrere a costose cisterne d’acqua nei mesi più caldi.

“Desidero esprimere il mio ringraziamento al Vicesindaco Belluardo, all’E.Q. geometra Giorgio Scollo, agli uffici del settore manutenzione e a tutte le maestranze che hanno lavorato con impegno a questo progetto. Un ringraziamento speciale va alla comunità di Frigintini per la pazienza e il supporto dimostrato. Questo importante progresso testimonia l’impegno quotidiano della lista Siamo Modica e dell’Amministrazione comunale nel rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini e nel migliorare continuamente le infrastrutture essenziali per il benessere della comunità”, conclude Covato.

