Modica. Sabato 16 marzo giornata nerazzurra con Fabrizio Biasin

Una giornata dell’orgoglio nerazzurro. Sabato più che mai anche al termine della prima settimana non proprio felice dell’annata sportiva in corso. E’ arrivato il giorno del grande evento, la presentazione presso l’Auditorium Pietro Floridia di Modica del libro “Odio il calcio” scritto dal popolare giornalista di comprovata fede nerazzurra, Fabrizio Biasin. L’autore sarà presente e dialogherà con il giornalista Giuseppe Ragona sulla sua ultima fatica letteraria, un mix di calcio, adolescenza e ricordi indelebili che sono di Fabrizio Biasin ma che potrebbero essere di qualsiasi ragazzo nato tra gli anni 70 e 80 con un amore smodato per un pallone che rotola. L’evento, unico in Sicilia, è organizzato in collaborazione tra l’Inter Club J.Zanetti di Modica e la Libreria Mondadori, da sempre in primo piano quando arrivano in città i grandi nomi della cultura, dello sport e dello spettacolo. Il patrocinio è della Fondazione Garibaldi e del Comune di Modica. E’ il primo grande evento organizzato dall’Inter Club Modica del presidente D’Amico che, pur arrivato da poco nel panorama regionale dei club di tifosi della Beneamata, si è già distino per la dinamicità e la partecipazione dei soci agli eventi. Come quelli programmati nei prossimi mesi che al momento rimangono rigorosamente top secret. Al termine della presentazione, durante la quale inevitabilmente si parlerà di Inter del passato e del presente, Biasin firmerà le copie e dialogherà con quanti vorranno fermarsi. La presentazione inizia alle ore 19.00 con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per assicurarselo si può anche contattare via social l’Inter Club Modica e comunicare nomi e numero dei partecipanti.

