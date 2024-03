È accaduto a Scicli un uomo originario dell’Albania di sessantacinque anni è stato colto da un malore che non gli ha concesso scampo mentre stava andando a prendere il proprio nipotino. Stroncato da un infarto fulminante che non ha lasciato scampo, nonostante il tempestivo intervento del 118, il cui personale non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Adesso, il corpo dell’uomo si trova nella camera mortuaria del cimitero di Scicli, in attesa di essere trasferito nella sua terra natale.

Salva