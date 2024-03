Chiaramonte Gulfi: Consigliere comunale occupa l’aula consiliare

Ha deciso di occupare l’aula consiliare, per mancanza di democrazia in consiglio. Si tratta del Consigliere Gaetano Iacono. “La maggioranza – ha detto il consigliere di opposizione – continua a violare tutte le regole calpestando la sacralità del dibattito politico. Ecco perché sono arrivato alla determinazione di un’azione forte, visto che non ci viene permesso di discutere alcune proposte importanti che abbiamo presentato. Ritengo sia un abuso di potere grave e la maggioranza dovrà risponderne alla città e anche alla Prefettura, infatti comunicheremo al Prefetto quanto accade in consiglio”.

