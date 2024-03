Cimitero di Ispica, muro perimetrale danneggiato e illuminazione fatiscente

Al Cimitero comunale di Ispica da circa tre mesi un tratto della parte interna del muro di cinta è crollato e risulta fatiscente l’impianto dell’illuminazione votiva e dei viali, il cui servizio è svolto dalla ditta esterna in regime di proroga. Lo afferma il consigliere comunale del Partito Democratico di Ispica Gianni Stornello in un’interpellanza al sindaco e all’assessore al Cimitero, ai Servizi cimiteriali e al Decoro urbano.

Stornello afferma che “si tratta di due problemi che incidono sul decoro e la sicurezza all’interno del cimitero. Il crollo del muro e il conseguente transennamento – rileva – limitano l’accesso agli uffici, mentre, oltre agli aspetti della sicurezza dell’impianto di illuminazione e ai frequenti guasti, i servizi amministrativi connessi (come informazioni, contratti, volture, riscossione dei canoni) sono carenti per via delle oggettive difficoltà della ditta uscente nel farvi fronte”.

Il consigliere comunale del Pd sollecita all’Amministrazione la ricostruzione del muro di cinta crollato, il recupero dei materiali originari costituenti la vecchia struttura per ricostruirla con le vecchie tecniche risalenti alla fine dell’800 e l’indizione della nuova gara di appalto per la riassegnazione del servizio di illuminazione votiva e dei viali del Cimitero per ridare efficienza al servizio nella piena sicurezza dell’impianto.

