Italia Viva propone venerdì conferenza sull’aeroporto di Comiso

Il punto sull’aeroscalo “Pio La Torre”. Sarà fatto da Italia Viva nel corso di una conferenza stampa in programma venerdì 15 marzo alle 12,30 dal titolo “Che fine ha fatto l’aeroporto di Comiso: le proposte di Italia Viva”. L’incontro con i giornalisti nello spazio d’ingresso della struttura. Parteciperanno il capogruppo alla Camera dei deputati, Davide Faraone, la senatrice Dafne Musolino, il responsabile regionale Turismo, Giuseppe Perna, il responsabile regionale Infrastrutture, Fabrizio Micari, Sara Siggia e Salvo Liuzzo, componenti dell’esecutivo regionale, e Marianna Buscema, presidente provinciale. “Sarà l’occasione – dice quest’ultima – per fare un’analisi della situazione e lanciare alcuni suggerimenti da parte di Italia Viva per evitare che questa infrastruttura perda ancora terreno”.

