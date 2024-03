Consegnati i lavori per l’inerbimento del campo di calcio Emaia

“Un’altra bella notizia per la nostra città, per gli amici sportivi e, soprattutto, per i giovani calciatori. Abbiamo, infatti, consegnato i lavori per l’inerbimento del campo di calcio Emaia”. Lo annuncia l’assessore comunale ai Lavori pubblici di Vittoria, Giuseppe Nicastro, illustrando che “si tratterà di una struttura che, senza più terra battuta ma con un adeguato rivestimento di erba, consentirà ai ragazzi che fanno sport di potersi allenare in maniera più sicura”. L’impegno di spesa è di 750mila euro a valere sui fondi della misura Pnrr M5 C2 I2.1. Ad aggiudicarsi l’intervento la ditta Ferrara Srl. “Il progetto – chiarisce Nicastro – contempla una serie di interventi che riguardano l’inerbimento del campo di calcio mediante il manto erboso artificiale, un sistema di irrorazione mediante una nuova condotta lungo il perimetro del campo con appositi irrigatori compreso il sistema della pompa sommersa. In più saranno eseguiti i lavori di realizzazione della recinzione perimetrale in sicurezza, saranno pure posizionati nuovi arredi sportivi all’interno dell’area di gioco, ossia la sostituzione delle due porte con quelle nuove e delle nuove panchine coperte per gli atleti che saranno installate a bordo campo. La città potrà, dunque, contare su una struttura al passo con i tempi. Un nuovo successo da parte della nostra amministrazione, sotto la supervisione del sindaco Aiello. Iter che è stato condotto dal nostro assessorato ai Lavori pubblici in sinergia con il delegato allo Sport. Un altro passo in avanti che merita di essere posto in rilievo”. I ringraziamenti, da parte dell’assessore, sono stati rivolti al Rup arch. Roberto Cosentino, al supporto tecnico del Rup arch. Giuseppe Salerno e al supporto amministrativo del Rup Lucia Panasia. E, poi, ancora l’ufficio gare con Anna Leonardi, i collaboratori tecnici arch. Salvatore Dieli e geom. Mario Garrasi, il collaboratore amministrativo Donatella Dente. Ringraziamenti anche al dirigente dei Lavori pubblici, arch. Elio Cicciarella e al dirigente Cuc arch. Rosario Cultrone. “Abbiamo dato prova – conclude l’assessore Nicastro – di essere un’amministrazione che sta cercando di ricostruire tutte le macerie che abbiamo ereditato. Non solo di carattere amministrativo e politico ma anche e soprattutto quelle macerie concernenti le varie infrastrutture abbandonate o, come in questo caso, non all’avanguardia. L’obiettivo è ricostruire la città e stiamo facendo il possibile per centrare l’obiettivo al di là delle esternazioni di chi continua a denigrarci. Ma a noi, come testimoniamo spesso, piace parlare con i fatti. Abbiamo, nella fattispecie, voluto dare una risposta a tutti quei ragazzini che amano il calcio e che intendono praticare sport in maniera sana, sapendo di potere contare su impianti all’altezza della situazione”.

