Confcommercio provinciale Ragusa ha attivato lo sportello Mepa al servizio di tutti gli associati all’organizzazione di categoria. Il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa appunto) rappresenta una importante opportunità di business per numerose tipologie di imprese. Il Mepa (strumento di eProcurement pubblico, gestito da Consip per conto del ministero Economia e Finanze) è un mercato interamente virtuale, in cui le amministrazioni acquirenti e i potenziali fornitori si incontrano, negoziano e perfezionano on line contratti di fornitura legalmente validi. L’utilizzo della firma digitale infatti permette a Pubblica amministrazione e fornitori di conferire valore legale ai documenti pubblicati e consentire il perfezionamento dei contratti di acquisto.

“Per aiutare le imprese ad abilitarsi, e dunque a cogliere questa opportunità – sottolinea il coordinatore provinciale Corrado Lupo – Confcommercio Ragusa ha attivato ed accreditato sul territorio uno sportello, al quale le imprese possono rivolgersi per: consulenza pre e post abilitazione; servizio di abilitazione imprese; supporto compilazione catalogo; supporto nella risposta richieste di offerta, ordini diretti e trattative dirette”. Per informazioni e contatti telefonici 0932.622522 oppure è possibile inviare una mail a mepa@confcommercio.rg.it

Salva