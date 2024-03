Pozzo Bollente a Vittoria, Regione promette il rifinanziamento

Il Sindaco di Vittoria Francesco Aiello, accompagnato dall’onorevole Nello Di Pasquale e da alcuni tecnici e funzionari del Comune si è recato, la settimana scorsa, all’ Assessorato Regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità dove ha incontrato l’assessore Giovanni Di Mauro. L’incontro è stato chiesto dal primo cittadino di Vittoria a seguito del definanziamento relativo al progetto di messa in sicurezza permanente della discarica di contrada Pozzo Bollente. Il progetto di bonifica è previsto nell’ambito del piano regionale di bonifica di aree inquinate. Il Sindaco ha ribadito la validità tecnica del progetto esecutivo per la messa in sicurezza dell’area. L’assessore Di Mauro ha rassicurato il Sindaco Aiello sul fatto che il progetto verrà inserito nel piano operativo dei fondi Europei per lo Sviluppo Regionale (PO-FESR)2021-2027.

A seguito di tale incontro, nella giornata odierna è stata protocollata la nota ed inviata alla Regione.

