Asd Spazio Libero propone sabato il “Women’s Day”

Un programma studiato per animare una full immersion nel mondo della difesa femminile. E’ il Women’s day che sarà proposto domani, sabato 9 marzo, in concomitanza con la prosecuzione delle celebrazioni riguardanti la Giornata internazionale della donna, dall’Asd Spazio Libero della maestra Eliana Curiali a Giarratana con il patrocinio non oneroso del Comune. Un programma sviluppato dall’Acsd Eragon di Modica del maestro Christian Pediglieri che, da 10 anni a questa parte, viene portato avanti con grandi risultati in termini sia di numeri che di approvazione da parte di chi partecipa. Il programma pratico è curato dal maestro Pediglieri, direttore tecnico, cintura nera 5 dan di ju jitsu ed esperto di difesa personale; assieme a lui anche Riccardo Parisi, istruttore Eragon, cintura nera di karate ed esperto di brazilian ju jitsu e combattimento a terra. La parte teorica è sviluppata dalla psicoterapeuta Laura Caschetto di Psiche Modica. Nella parte pratica saranno insegnati dei principi di difesa che permettono di neutralizzare un’aggressione fisica. Il programma prevede lo studio di tecniche da eseguire per sventare i seguenti attacchi: presa ai polsi, avvolgimento, strangolamento e aggressione a terra. Invece, la parte psicologica verterà sul tema della consapevolezza, percezione corporea e utilizzo della cosiddetta “forza calma”. “Abbiamo pensato – dice la maestra Curiali – che questo potesse essere il periodo più giusto per proporre un evento del genere a Giarratana così da coinvolgere tutto il comprensorio e devo dire che, finora, le risposte non sono mancate. C’è un’attenzione sempre più consistente rispetto a questi temi e la necessità di potere apprendere tecniche che magari, si spera, non dovranno mai servire e che, però, quando poi accade un episodio critico, ti permettono di sapere esattamente cosa fare e come comportarti. Grazie al maestro Pediglieri per questa opportunità che ci permetterà di sperimentarci in un campo assolutamente nuovo per noi”. Si comincia alle 15, nella sede di via Failla 5, con l’accreditamento dei partecipanti e la presentazione dei docenti. Dalle 15,30 alle 16,20 la prima lezione pratica. Poi la pausa. Dalle 16,30 alle 17,30 la seconda lezione pratica. A seguire, dalle 17,30 alle 19 la parte concernente l’aspetto psicologico. A sostenere l’iniziativa anche Confcommercio provinciale Ragusa e Cna territoriale Ragusa.

