Modica. “Virdimura” la conquista della prima donna medico

“Virdimura”, il titolo dell’ultimo successo editoriale di Simona Lo Iacono, ed. Guanda, giunto alla terza ristampa, che sta scalando i gradini dei libri più venduti e che narra la storia della prima donna medico, figlia di un medico ebreo e la educa all’arte della cura attraverso la conoscenza delle erbe e delle loro proprietà.

La scrittrice siracusana inizia il suo viaggio da un documento conservato all’Archivio di Stato di Palermo e scrive narrando la storia ancora una volta di una donna, vissuta nel XIV secolo e ammessa alla pratica dell’arte medica dedicandosi particolarmente a curare i poveri e i diseredati fino alla morte.

Racconta di una fimmina che non poteva diventare dutturissa, perché la medicina e la scienza erano cose da maschi. Quindi in Virdimura c’è la sintesi di un riscatto e di un orgoglio femminile anti litteram perchè Forte come le mura di Catania, verde come il muschio. Virdimura è destinata da subito a una vita sorprendente ma appartata, degna di una creatura misteriosa.

Simona Lo Iacono, per “Autori & Libri, conversazioni a Modica”, promosso da Pro Modica 77 con il patrocinio del Comune, con il suo “Virdimura” sarà a Modica domenica 10 marzo alle ore 18.00 al Grand Hotel Principe D’Aragona.

Converserà con la giornalista Viviana Sammito

