Modica: Consiglio comunale. L’ira degli agricoltori

Consiglio comunale ieri sera a Modica, con all’ordine del giorno il punto concernente la situazione relativa alla protesta degli agricoltori. La convocazione della seduta in prima battuta era stata richiesta aperta da parte degli agricoltori. Il Presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo, ha spiegato che in quel caso non sarebbe stato possibile deliberare, per cui si sarebbe dovuto convocare un’altra seduta del consiglio comunale, per cui si sarebbero allungati i tempi. Per evitare questo – ha detto – la Minardo, ho preferito convocare la seduta in sessione ordinaria, anche perché eravamo entro i termini, cinque giorni da quando concordato nella conferenza dei capigruppo. Le scaramucce, si sono avute a cose fatte, cioè a conclusione del Consiglio, quando qualcuno degli agricoltori non ha digerito per nulla la scelta fatta. Infatti, si è sviluppata un’accesa discussione, con momenti di tensione che hanno costretto il Presidente del Consiglio comunale a far intervenire i vigili presenti. In particolare, ad andare in escandescenza un agricoltore, che se l’è presa con i consiglieri presenti, perché a suo dire, sono stati presi in giro, innescando tra l’altro un brutto faccia a faccia con un assessore presente, che conosce bene le problematiche degli agricoltori. Insomma, una seduta che non ha sortito niente di buono, ma solo malcontenti. A questo punto, sarebbe opportuno trovare un punto d’accordo tra le parti, al fine di stilare un documento da trasmettere alle istituzioni che dovranno trovare le giuste soluzioni al problema degli agricoltori. Una situazione che oramai si trascina da troppo tempo e che potrebbe sfociare in qualcosa di assai pericoloso, anche perché come ha sottolinea ad alta voce l’agricoltore “un po’ irritato” provate ad alzarvi voi tutti i giorni alle 4 del mattino, con la pioggia o con il caldo, per capire i veri sacrifici che ogni mattina siamo obbligati a fare per sopravvivere.

