Infrastrutture, oggi la seduta della Commissione IV ARS richiesta dall’on. Dipasquale

Si è svolta questa mattina, presente l’Assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, la seduta della Commissione IV – Ambiente, territorio e mobilità – richiesta con urgenza dall’on. Nello Dipasquale, di raccordo col sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, per affrontare la questione relativa alla chiusura della circonvallazione della città portuale.

“È doveroso ricordare che la tangenziale di Pozzallo – dichiara Dipasquale – è stata consegnata in gestione al Comune nel febbraio del 2020, nell’ambito del passaggio di competenza delle reti viarie dalla ex Provincia ai comuni. Nel verbale di consegna era specificato che gli interventi di manutenzione sarebbero stati effettuati dall’IRSAP con progetti regionali. Nulla di tutto ciò è accaduto e il peso delle manutenzioni è ricaduto per intero sul Comune di Pozzallo che non ha risorse per occuparsi di un’arteria di enorme importanza e che anzi, con l’apertura dello svincolo sull’autostrada Siracusa-Gela sulla SP 46, può essere considerata una strada statale, senza contare il fondamentale ruolo di connessione tra il porto e la zona industriale di Modica-Pozzallo. Tuttavia non vi è solo la tangenziale a trovarsi in questa situazione: anche la SP 46 ha necessità di interventi urgenti e il progetto di ammodernamento della strada, già finanziato dal Governo Musumeci nell’agosto del 2022, insieme a quello di messa in sicurezza dello svincolo autostradale risultano bloccati. Parliamo di interventi per diversi milioni di euro che, per forza di cose, il Comune non potrebbe affrontare”.

“L’assessore Aricò, che ringrazio per la disponibilità insieme all’on. Carta cha ha accolto celermente la mia richiesta di convocazione della Commissione – continua Dipasquale – ha dato la propria disponibilità per accelerare sugli iter bloccati e a trovare le risorse per la tangenziale di Pozzallo. Ha dichiarato inoltre che data l’urgenza cercherà il coinvolgimento della Protezione Civile per trovare risorse in tempi rapidi. Non abbiamo motivo di dubitare dell’impegno di Aricò, tuttavia preferiamo avere atti concreti come i decreti di finanziamento e l’appalto dei lavori, sperando che arrivino con celerità”.

“La seduta è stata utile anche per chiedere all’assessore se ci sono novità sul prosieguo dei lavori per la Siracusa-Gela – conclude Dipasquale – ma con rammarico devo dire che per il tratto Modica-Scicli non c’è ancora nessuna certezza di finanziamento. Dovrebbero esserci novità tra qualche settimana. Rimaniamo in attesa, con l’impegno di vigilare su tutte le questioni affrontate in commissione oggi”.

