Progetto “Vittoria e Scoglitti cardioprotette”, Confcommercio sezionale in prima linea

Continua a suscitare un grande interesse e un non usuale coinvolgimento il corso di nozioni fondamentali di primo soccorso promosso nel contesto del progetto di “Vittoria e Scoglitti cardioprotette”, fortemente voluto da una rete di associazioni, supportate dall’amministrazione comunale con in testa il sindaco Francesco Aiello. Anche Confcommercio sezionale con il presidente Gregorio Lenzo sta fornendo il proprio contributo a una iniziativa ritenuta non solo di ampio spessore ma con specifiche finalità sociali e solidaristiche. “Queste iniziative – commenta il presidente di Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo – aiutano a diffondere nei cittadini la conoscenza e la consapevolezza per gestire le situazioni di emergenza, contribuendo a creare città più sicure sotto il profilo sanitario e allo stesso tempo costruire una società più resiliente e solidale. Ma non solo. Ci aiutano a creare un’immagine positiva della nostra comunità e della nostra città”. A tenere il corso nei locali della sala Iacono il dottore Gaetano Giarratana, specialista in Anestesiologia e Rianimazione, con decenni di esperienza nel locale pronto soccorso. Un supporto essenziale è arrivato stavolta dalle capacità organizzative del presidente del Centro donna, Silvana Amarù, oltre che dall’assessore alle Pari opportunità del Comune di Vittoria, Francesca Corbino. “Ieri – commenta Lenzo – si è tenuto il secondo appuntamento che è risultato molto interessante. Un altro è fissato per il 18 marzo. Insomma, un percorso molto articolato per un fine assolutamente nobile”.

