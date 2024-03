Vittoria, Personale interno. La Giunta approva il regolamento

La Giunta comunale di Vittoria con delibera n.80 del 28 febbraio 2024 ha approvato, di concerto con le organizzazioni sindacali, il regolamento che disciplina le procedure di progressione verticale per il personale già in servizio al Comune. Nel regolamento sono stati definiti i criteri per la effettuazione delle procedure relativamente alla fase transitoria. Le procedure di progressione verticale (ora progressioni tra aree) in deroga possono essere effettuate fino al 31/12/2025 secondo il CCNL del comparto delle Funzioni Locali approvato il 16/11/2022.Queste procedure prescindono dalla riserva di posti all’esterno e possono accedervi anche i dipendenti che non hanno il titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, purché abbiano un certo numero di anni di servizio già stabilito nel contratto.

