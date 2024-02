Acate. Si presenta libro “Credo nel Dio di Gesù Cristo” di Pisana

Mercoledì 6 febbraio, alle ore 19.00, il libro di Domenico Pisana “Credo nel Dio di Gesù Cristo – La risposta della fede cristiana agli interrogativi dell’uomo contemporaneo, Dialogo tra Miscredenzio e Teofilo”, edito dalle Edizioni Segno di Udine, farà tappa, dopo Modica, Avola e Rosolini, nella città di Acate.

Ad organizzare l’incontro, lo storico Circolo di Conversazione della città, del quale è Presidente Salvatore Cutraro e referente culturale Antonio Cammarana.

A relazionare sul volume sarà il sacerdote Mario Cascone, docente di Teologia Morale e Parroco della Parrocchia San Nicolò di Bari; il Sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, porterà il suo saluto.

Modererà l’incontro il giornalista Emanuele Ferrera, mentre Giovanni Lantino leggerà alcuni brani del libro.

“Credo nel Dio di Gesù Cristo” è un libro nel quale attraverso un dialogo immaginario tra due personaggi simbolici – Miscredenzio (il non credente o il credente dubbioso o superficiale) e Teofilo (dal greco, “l’amico di Dio”) – l’autore cerca di esplorare alcuni grandi interrogativi, quali l’esistenza di Dio, il male nel mondo, il rapporto tra scienza e fede, lo scollamento tra società e cristianesimo e la secolarizzazione come fenomeno culturale, giungendo a mettere in risalto come la fede nel Dio di Gesù Cristo sia in grado di offrire – come fa rilevare anche il prefatore del libro Nuccio Randone – “risposte alla contemporaneità smarrita liberando l’uomo dal peso del materialismo imperante”.

Il volume è stato inviato da Domenico Pisana anche a Papa Francesco, che, attraverso la sua Segreteria diretta da Mons. L. Roberto Coma, gli ha fatto pervenire il ringraziamento ed la sua benedizione.

“Sua Santità – si legge nella lettera inviata a Domenico Pisana – Le è spiritualmente vicino e La sostiene con la preghiera nel quotidiano cammino…la fede è una grande compagna di vita che ci consente di toccare con mano la presenza di un Padre il quale non lascia mai le sue creature, soprattutto nelle situazioni difficili…”

Papa Francesco ha anche donato a Domenico Pisana una corona del Rosario da Lui benedetta e una immagine del suo pontificato.

