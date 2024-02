Vittoria. Approvazione Bilancio, il Consiglio Comunale rinvia

Nella seduta del Consiglio Comunale di ieri a Vittoria l’esame del bilancio e la sua contestuale approvazione sono stati rinviati alla prossima settimana. La mancata approvazione fa slittare ancora una volta l’adozione dell’importantissimo strumento finanziario dell’Ente. L’Amministrazione si è presentata in aula con la squadra assessoriale, per consentire un vero confronto di merito sullo strumento finanziario e sugli emendamenti, continuando a rispettare il confronto con il Consiglio comunale. L’Amministrazione Comunale ha approvato gli emendamenti ritenuti utili e rigettato quelli ritenuti inutili nel merito e dannosi per gli equilibri del bilancio. Gli assessori sono rimasti in aula fino alla fine dimostrando grande senso di responsabilità nei confronti della città.

“Bilancio ancora rinviato: È troppo.

Il Consiglio rinvia ancora di una settimana (non di 2 giorni, andiamo di settimana in settimana) il Bilancio di previsione. Occasione persa. Bastava esitare gli emendamenti e poi approvare il Bilancio e invece alle ore 22.00 è stato consentito il rinvio della seduta. Di fatto è stata bloccata l’attività amministrativa sino all’approvazione del Bilancio (siamo già andati oltre). Ho l’impressione che i consiglieri comunali di opposizione la porteranno alle lunghe e non escludo che alla fine il vero obiettivo sia la bocciatura del bilancio. Tutto ciò per prolungare il danno e la beffa della irresponsabilità verso la cittadinanza vittoriese” – ha commentato il Sindaco Francesco Aiello.

