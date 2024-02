A Modica torna “Suolo Urbano”

Il prossimo 3 marzo – come ogni prima domenica del mese il vibrante evento Suolo Urbano fa il suo ritorno per un’altra giornata di celebrazione della sostenibilità, della biodiversità e della cultura locale. L’appuntamento è fissato per Domenica 3 marzo presso Villa Silla, Modica, dalle 9:30 alle 13:30, promettendo un’esperienza coinvolgente per tutta la famiglia.

Organizzato con impegno dall’associazione Ammanoammano , CandiaNO, Cantina Frasca, Azienda agricola Sanapu e il progetto Spliven, in collaborazione con l’associazione FabLab, Suolo Urbano è un evento che unisce artigianato locale, prodotti agricoli, e iniziative culturali, creando uno spazio unico di condivisione e apprendimento.

Programma dell’evento:

Esposizione Agricola e Artigiana: Dalle 9:30 alle 13:30, i visitatori potranno esplorare una vasta selezione di prodotti artigianali e agricoli provenienti da tutta la Sicilia orientale, tra cui design, abbigliamento, illustrazioni, gioielli, e prodotti biologici freschi.

Dalle 9:30 alle 13:30, i visitatori potranno esplorare una vasta selezione di prodotti artigianali e agricoli provenienti da tutta la Sicilia orientale, tra cui design, abbigliamento, illustrazioni, gioielli, e prodotti biologici freschi. Swap Party: Dalle 9:30 alle 13:30, c’è l’opportunità di partecipare a uno scambio di abiti e accessori usati, libri, talee, piantine, semi e giocattoli, promuovendo il riutilizzo e la condivisione responsabile.

Dalle 9:30 alle 13:30, c’è l’opportunità di partecipare a uno scambio di abiti e accessori usati, libri, talee, piantine, semi e giocattoli, promuovendo il riutilizzo e la condivisione responsabile. Attività Culturali e Ludiche: Dalle 11:00, i partecipanti potranno immergersi nell’”Incredibile Viaggio del Cioccolato” per realizzare dei chocolecco a cura di LULA e BIRIBILLIE, seguire un laboratorio di danza e movimento consapevole con Annalisa Pisani, e partecipare a un laboratorio del fermento per creare detergenti enzimatici naturali con Creovivo.

Dalle 11:00, i partecipanti potranno immergersi nell’”Incredibile Viaggio del Cioccolato” per realizzare dei chocolecco a cura di LULA e BIRIBILLIE, seguire un laboratorio di danza e movimento consapevole con Annalisa Pisani, e partecipare a un laboratorio del fermento per creare detergenti enzimatici naturali con Creovivo. PiantiAMO: Dalle 11:00 alle 12:30, ci sarà l’opportunità per bambini e adulti di partecipare alla messa a dimora di alberi di frutti antichi, promuovendo la riforestazione e la consapevolezza ambientale, a cura di Gianluca Pannocchietti, RimboschiAMO e Angelo DenaroDenaro e ass. Salvuccio Agosta.

Dalle 11:00 alle 12:30, ci sarà l’opportunità per bambini e adulti di partecipare alla messa a dimora di alberi di frutti antichi, promuovendo la riforestazione e la consapevolezza ambientale, a cura di Gianluca Pannocchietti, RimboschiAMO e Angelo DenaroDenaro e ass. Salvuccio Agosta. Torneo di “Ciappedda” : Dalle 9:30 alle 13:00, un torneo organizzato dall’associazione Salvuccio Agosta, promuovendo lo spirito sportivo e la partecipazione attiva della comunità.

: Dalle 9:30 alle 13:00, un torneo organizzato dall’associazione Salvuccio Agosta, promuovendo lo spirito sportivo e la partecipazione attiva della comunità. Aperitivo AGRIURBANO: Dalle 12:00, gli ospiti avranno l’opportunità di gustare deliziosi piatti preparati con prodotti locali direttamente da Locanda del Colonnello, in un’atmosfera conviviale e accogliente.

Dalle 12:00, gli ospiti avranno l’opportunità di gustare deliziosi piatti preparati con prodotti locali direttamente da Locanda del Colonnello, in un’atmosfera conviviale e accogliente. un punto bar volto all’autofinanziamento dell’associazione Fablab

volto all’autofinanziamento dell’associazione Fablab musica in filodiffusione con playlist a cura di Salvo Tribastone

in filodiffusione con playlist a cura di Salvo Tribastone acqua gratuita offerta da Cantina Frasca

Partecipazione Sostenibile: