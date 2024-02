Il Comune di Santa Croce aderisce a “Sindaci in Contatto 2.0”

Anche il Comune di Santa Croce ha aderito a “Sindaci in Contatto 2.0”, la piattaforma per tenere aggiornati i cittadini in tempo reale su tutto ciò che avviene sul territorio comunale, dai terremoti ad ogni tipo di avviso che sarà emanato dal sindaco. Questa piattaforma infatti permette ai sindaci di comunicare direttamente con la cittadinanza, attraverso una telefonata, un sms o un messaggio Whatsapp. Per aderire, basta lasciare i propri dati al link: www.santacrocecamerina.sindacincontatto.it. “Da quando ci siamo insediati, abbiamo subito capito che la comunicazione con i cittadini non può passare solo per i canali social istituzionali. Facebook e Instagram non sono alla portata di tutti e una comunicazione per un disservizio idrico, una strada chiusa o la chiusura delle scuole deve avere una priorità – rileva il sindaco Peppe Dimartino – Abbiamo quindi deciso di aderire al servizio “Sindaci in Contatto 2.0”, un servizio che permetterà di ricevere una nostra telefonata, un sms o un messaggio whatsapp, l’imprevisto ora potrà essere gestito in maniera rapida. Il mio appello è quello di non diffidare di questi strumenti che invece sono assolutamente sicuri, anche e soprattutto dal punto di vista della privacy, e che hanno come unico obiettivo quello di una informazione rapida e tempestiva”.

