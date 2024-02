L’autopsia conferma che la morte della neonata di sei mesi avvenuta all’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria lo scorso mese di ottobre, è stata causata da arresto cardiocircolatorio.

La bambina inoltre avrebbe subito anche una grave insufficienza cardio-respiratoria, causata da una broncopolmonite da aspirazione di latte. Probabilmente, come scrive l’AGI, il fatto è stato causato da qualche patologia connessa alla corretta deglutizione. I genitori in seguito alla vicenda sono stati indagati per omicidio colposo.

Il padre della neonata avrebbe messo a dormire la bambina con il ciuccio senza attendere che digerisse. Poco dopo era stato proprio l’uomo ad accorgersi che qualcosa non andasse, precipitandosi in ospedale. dopo averla tentata di rianimare vanamente. Il perito però ha dimostrato come la cosiddetta sindrome della morte da culla non sia ipotizzabile in questo caso.