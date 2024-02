Chiaramonte. Riconoscimento alla chef Aristia, bronzo al trofeo Migliore professionista Lady chef Junior

Un riconoscimento a Micaela Aristia che ha rappresentato la Sicilia al Campionato della cucina italiana 2024 di Rimini, ottenendo la medaglia di bronzo al trofeo Migliore professionista Lady chef Junior.

“Un esempio di impegno e passione che anima i giovani siciliani”, ha dichiarato il Commissario Valenti. “L’auspicio è che dopo aver terminato il percorso di studi e di formazione, questi trovino le migliori condizioni per rimanere o tornare in Sicilia, mettendo a frutto il grande lavoro svolto per diventare professionisti”.

Il Commissario Straordinario Patrizia Valenti, a nome del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ha inoltre consegnato alla studentessa dell’Istituto Alberghiero di Chiaramonte Gulfi, sezione staccata del “Grimaldi” di Modica, un personal computer a sostegno al percorso di studi intrapreso.

La breve cerimonia si è svolta all’interno dell’Aula consiliare del Comune di Chiaramonte Gulfi, alla presenza del sindaco Mario Cutello e degli insegnanti Giovanni Brullo, Giovanni Carnibella, Giorgio Battaglia, Sabrina Seggio e Gabriella Giampiccolo

Salva