Cgil Ragusa. Nutrizione e consumo informato. Promosso incontro

“Tutta Salute” nutrizione e consumo informato. È il tema di un incontro promosso dallo SPI CGIL, l’Auser di Ragusa in collaborazione con Federconsumatori e Mazzarelli G.A.S

L’appuntamento è fissato per sabato 24 febbraio alle ore 10,00 all’ “Auser Insieme” di Ragusa in Via degli Abeti, 38.

I lavori, coordinati da Salvatore Garofalo, presidente provinciale dell’AUSER, prevedono i saluti di Saro De Nario, segretario generale dello SPI-CGIL di Ragusa, di Paola Nigito, presidente G.A.S. – Mazzarelli.

Seguiranno gli interventi di Mariella Garofalo, diabetologa e dietologa, Angelo Denaro, dell’azienda agricola Gugliotta, Jessica Di Martino, consulente della Federconsumatori di Ragusa, Alessandro Sutera, Inferno Food Forest 1799 e di Cecilia Tumino responsabile del coordinamento della Donne Spi CGIL di Ragusa.

Nel corso dell’incontro ci sarà l’esposizione dei prodotti della G.A.S. Mazzarelli con degustazione dei prodotti.

Salva