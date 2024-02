Modica. Consegnati i lavori sulla Passo Parrino – Fondo Mosche

Sono stati consegnati oggi i lavori per il rifacimento del manto stradale, dei muretti di contenimento e dei canali di scolo delle acque piovane sulla Passo Parrino – FondoMosche a Modica per una lunghezza di circa 3 km. L’ammontare dei lavori è di circa 700 mila euro e si prevede una consegna prima dell’inizio della stagione estiva. I fondi provengono dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) che si occupa di smistare alle aziende agricole dei fondi europei. Alla consegna era presente il vice presidente del Consiglio Comunale di Modica, Giovanni Alecci: “Oggi rispettiamo un impegno preso 4 anni fa, con l’allora sindaco Ignazio Abbate che diede l’autorizzazione per poter effettuare questi interventi. I ringraziamenti di tutto il gruppo consiliare della DC vanno a lui e naturalmente anche all’ amministrazione. Insieme ai miei colleghi di partito seguiremo anche le prossime consegne di lavori del genere sulle altre già appaltate nelle contrade modicane”.

