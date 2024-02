Ragusa. L’Amministrazione annuncia: “Verranno emessi nuovi bandi”

A seguito dell’avviso per l’assegnazione dei lotti artigianali di contrada Mugno si è riunita la Commissione multidisciplinare per l’esame delle istanze presentate e per redigere apposita graduatoria.

Si tratta dell’ultimo lotto al momento disponibile messo a bando.

Con determinazione dirigenziale del 20 febbraio 2024 è stato pubblicato il verbale della Commissione

Ad aggiudicarsi l’assegnazione del lotto è stata l’azienda Aremar srl.

Inoltre, l’ufficio dello Sviluppo Economico del comune di Ragusa informa che prossimamente verranno emessi i bandi per l’assegnazione di altri lotti per i quali si sta procedendo alle verifiche amministrative.

A darne comunicazione è l’Assessore allo Sviluppo Economico Giorgio Massari, il quale sottolinea “che la materia dei “lotti artigianali” trova il proprio fondamento nel “Regolamento comunale per l’assegnazione delle aree della zona artigianale” approvato con deliberazione C.C. n. 46 del 01/07/2014.

È intendimento di questa Amministrazione – conclude l’assessore Massari – continuare a promuovere l’insediamento nella Zona Artigianale di quante più aziende possibili, nei limiti dei requisiti essenziali previsti dal Regolamento, al fine di favorire il rilancio del settore artigianale, di sfruttare al meglio l’area della zona artigianale che altrimenti rischierebbe di restare, in parte, improduttiva”.

