Giarratana. L’Avis festeggia i 40 anni di attività

Da sempre è una realtà la cui incidenza dei donatori è molto più elevata non solo della media siciliana ma anche di quella della provincia di Ragusa che fa già registrare numeri ragguardevoli. Ecco perché il compleanno che celebra l’Avis di Giarratana è di quelli meritevoli di considerazione. Domenica 25 febbraio saranno quaranta gli anni di attività per l’Avis comunale che, nel pomeriggio, terrà l’assemblea dei soci nella sala conferenze della sede di via Francesco Crispi. La prima convocazione è fissata alle 15, la seconda un’ora dopo. Dopo la costituzione dell’ufficio di presidenza e la nomina dei questori di sala, ci sarà l’esposizione della relazione del presidente Giuseppe Castellino per il consiglio. Al contempo, sarà illustrato il bilancio consuntivo 2023 e quello preventivo per il 2024. Inoltre, ci sarà la relazione del direttore sanitario Giuseppe Cappello. Dopo il dibattito, è in programma altresì la nomina della commissione verifica poteri dell’Avis comunale per il prossimo quadriennio, la nomina dei delegati all’assemblea provinciale ed eventuali candidati delegati per le assemblee regionale e nazionale. “Per la nostra sezione – dichiara il presidente Castellino – si tratta di un evento molto significativo. Quarant’anni rappresentano un traguardo non da poco per una realtà associativa come la nostra. Abbiamo cercato di viverli esaltando il più possibile la cultura della solidarietà. E i numeri ci hanno dato ragione”.

