Modica. Il restauro delle preziose tele di S.Giovanni Evangelista

Quattro tele della chiesa di San Giovanni Evangelista a Modica Alta saranno restaurate assieme ad uno dei tre portoni d’ingresso della Chiesa. Oggi la consegna ufficiale dei lavori alla quale ha partecipato, tra gli altri, anche l’Onorevole Ignazio Abbate il cui emendamento da 70 mila euro è stato determinante per la concretizzazione di questo importante restauro. Si tratta di dipinti raffiguranti S. Francesco da Paola, S. Giuseppe Morente, S. Margherita e S. Maddalena. Le tele saranno trasferite in Umbria dove ha sede una delle migliori ditte italiane specializzate in questi delicati interventi. “L’obiettivo – ha dichiarato l’esponente della DC – è riaverli nuovamente “a casa” per l’inizio dell’estate. Non vedo l’ora di poterli ammirare nella loro originaria bellezza che purtroppo negli anni è andata deteriorandosi. In occasione del sopralluogo effettuato oggi ho avuto modo di constatare anche lo stato di conservazione degli antichi portoni della Chiesa, in particolar modo di uno profondamente danneggiato. Chiederò una variante di perizia per ottenere un piccolo supplemento da parte della Regione ed includere così anche il ripristino dei portoni. In questo modo il gioiello del barocco che è la Chiesa di S.Giovanni risplenderà ancora di più e sarà ancora più apprezzata da fedeli e turisti”.

