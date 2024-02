Serate danzanti senza autorizzazioni. Modica, cessata l’attività

Il personale del Commissariato di P.S. di Modica ha contestato un illecito amministrativo nei confronti di due titolari di altrettanti esercizi pubblici che avevano organizzato una serata danzante in assenza della prevista licenza di Pubblica Sicurezza.

Nei confronti dei trasgressori il Questore ha emesso un’ordinanza di cessazione dell’attività di trattenimenti danzanti abusivamente esercitata in assenza del previsto titolo.

Gli Agenti hanno, inoltre, sanzionato amministrativamente il titolare di un esercizio pubblico nel Comune di Modica, in quanto all’esito dei controlli effettuati è stato riscontrato l’impiego di personale con compiti di addetto ai servizi di vigilanza e di controllo dei locali di pubblico spettacolo non inserito negli appositi elenchi prefettizi nonché la mancanza della relazione di impatto acustico e della fonometria degli impianti di diffusione musicale utilizzati per l’intrattenimento.

Salva