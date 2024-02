Parco Archeologico Caucana, incontro tra il sindaco Dimartino e il direttore dell’Ente Parco Gattuso

Incontro importante, ieri pomeriggio a Caltanissetta, tra il sindaco di Santa Croce, Peppe Dimartino e il direttore dell’Ente Parco di Kamarina e cava d’Ispica, Luigi Gattuso ed i progettisti, per discutere e programmare prima di tutto una prima fase degli interventi di ripristino del parco di Cacuana e poi per programmare una seconda fase che vedrà un importante progetto di riqualificazione. “Un obiettivo – spiega il primo cittadino – che è stato possibile raggiungere grazie ad un emendamento presentato dall’On. Giorgio Assenza che destina 70.000 euro per il ripristino e la messa in sicurezza del Parco Archeologico di Caucana. Un finanziamento su cui, come Amministrazione comunale, abbiamo puntato per ridare lustro ad uno dei siti di maggiore pregio storico-archeologico presente nel nostro Comune che, com’è noto, a causa degli eventi meteorologici, è stato gravemente danneggiato”. I lavori per la messa in sicurezza partiranno a breve e avranno come obiettivo quello di rendere fruibile il sito entro la stagione estiva. “Poi – conclude Dimartino – c’è un progetto di più ampio respiro che riguarda la riqualificazione, a cura dell’ente Parco che noi integreremo con la nostra programmazione”.

Salva