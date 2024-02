Nuova iniziativa formativa Anc Ragusa ieri presso la Sala Avis

Proseguono gli appuntamenti formativi promossi dall’Associazione nazionale commercialisti Ragusa che fanno riferimento all’anno 2024 e che consentono agli associati, e non solo, di ottemperare agli obblighi correlati alla formazione così come predisposto dall’ordinamento vigente. Ieri, nella sala Avis di Ragusa, riflettori puntati su “Le novità della dichiarazione Iva 2024” con relatore Matteo Balzanelli, dottore commercialista e revisore legale in Mantova. A fare gli onori di casa il presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, che, nel ribadire tutti gli impegni portati avanti dall’associazione nel corso del 2023 sul fronte sindacale, impegni che sono valsi il raggiungimento anche di risultati importanti a tutela della categoria, ha sottolineato che continua l’azione formativa con il precipuo obiettivo di stare sempre al passo rispetto alle sollecite novità normative che si susseguono una dopo l’altra. Nel suo intervento, tra l’altro, il relatore ha fatto riferimento anche alla precompilata Iva 2024: dal 12 febbraio il modello è disponibile online sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. La novità arriva dalla stessa Agenzia che, con il comunicato stampa pubblicato in concomitanza con il lancio del servizio relativo alla dichiarazione Iva 2024, ha fatto il punto delle novità. Sono 2,4 milioni i titolari di partita Iva che potranno visualizzare la bozza predisposta dal Fisco, e dal 15 febbraio modificare e inviare la dichiarazione precompilata 2024, accedendo all’apposita sezione disponibile sul portale dedicato. Anc Ragusa proseguirà le iniziative formative con altri appuntamenti già calendarizzati.

