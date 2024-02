Ragusa. Udienza per gli imputati della Mediterranea Saving Humans. La CGIL presente al corteo

La CGIL di Ragusa, con in testa il segretario generale Peppe Scifo, i rappresentanti di ANPI, Libera, Chiesa Valdese, Arcigay, Sinistra Italiana e cittadini comuni hanno preso parte questa mattina, in Piazza San Giovanni a Ragusa, al corteo solidale per accompagnare gli imputati, con in testa Luca Casarini, ovvero i membri dell’equipaggio Mediterranea Saving Humans e dell’armatore della nave Mare Jonio, accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina che si sono presentati davanti al GUP di Ragusa che dovrà stabilire il rinvio a giudizio.

Il corteo partito da Piazza San Giovanni, con i partecipanti che hanno indossato la T Shirt bianca con su scritto ”Il soccorso in mare non è reato”, ha raggiunto Palazzo di Giustizia.

Alle 17.30 nella sede della Camera del Lavoro, con la partecipazione del Segretario Generale regionale Alfio Mannino, si terrà un incontro con l’equipaggio, le associazioni e i movimenti.

