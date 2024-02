Ragusa. Sud chiama Nord a Palermo a sostegno comparto agricolo

“Non potevamo certo stare a guardare. Non a fronte di una situazione complessiva così complicata quale quella che riguarda il comparto. Che attende risposte concrete. E che non può più rischiare di subire risposte inefficaci che nulla aggiungono alle promesse pronunciate su vari livelli senza che di fatto un solo passo avanti sia stato compiuto”. E’ il coordinatore della lista Sud chiama Nord a Ragusa, Saverio Buscemi, consigliere comunale, a spiegarlo evidenziando che una delegazione iblea di almeno una sessantina di persone parteciperà, mercoledì 14 febbraio, alla manifestazione di protesta in sostegno degli allevatori e degli agricoltori che si terrà a Palermo, con partenza a mezzogiorno da piazza Indipendenza. “Partecipiamo – ancora Buscemi – con una rappresentanza locale all’iniziativa regionale che Cateno De Luca ha voluto intitolare “San Valentino in difesa degli allevatori e agricoltori” chiarendo che chi ama la Sicilia non può stare a guardare. Ecco, vogliamo anche noi dire la nostra nel contesto di una vertenza che sta penalizzando in maniera pesante gli operatori del settore del nostro territorio alla luce delle decisioni che, prese a Bruxelles, hanno un ritorno forte, purtroppo, anche dalle nostre parti come testimoniano i vari presidi a cui abbiamo assistito e stiamo ancora assistendo in provincia di Ragusa. Occorre l’adozione di provvedimenti specifici che consentano agli agricoltori di casa nostra di respirare e, soprattutto, di pianificare il futuro con maggiore speranza di riuscire. Invitiamo a partecipare tutti coloro che vogliono dare una mano ad agricoltori e allevatori nella risoluzione di questa complicata situazione”. Per potere partecipare, basta compilare il form contenuto in questo link: https://www.sud-chiamanord.it/mercoledi-14-febbraio-ore-1200-palermo/

