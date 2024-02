Santa Croce Calcio cade nel baratro contro Roccaacquedolcese

IL Santa Croce calcio non riesce nell’intento di ottenere una vittoria contro la Roccaacquadolcese e perde una grossa chance per rimettersi in carreggiata. La squadra di Carmelo di salvo anche contro i nebroidei è stata vittima dei propri errori che hanno vanificato ogni sforzo per imbastire un’impresa che già in partenza sembrava proibitiva. Gli ospiti si sono visti spianare la strada dai soliti errori difensivi e hanno controllato la gara con non tanti sforzi, visto che i biancazzurri nei novanta minuti non hanno profuso nessun tiro in porta nello specchio difeso dall’estremo difensore ospite.

La situazione di classifica, con l’undicesima sconfitta consecutiva, si è aggravata ulteriormente e quando oramai mancano sole nove gare alla fine del torneo ci vorrebbe un miracolo per riuscire a raggiungere quantomeno i play out.

Di seguito il commento di mister Carmelo Di Salvo.

” Dal punto di vista dell’impegno non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. I nostri limiti sono enormi e anche oggi si sono palesati nella loro interezza. Mi prendo ogni responsabilità nei confronti dei nostri sostenitori e, soprattutto, nei confronti della società, ma, il Santa Croce visto oggi e quello che realmente è. Di certo abbiamo perso una grossa occasione per recuperare una parte del gap che attualmente abbiamo nei confronti delle nostre rivali, ma posso assicurare che non ci arrenderemo. Mancano ancora nove gare alla fine del campionato e fin quando la matematica non ci condannerà noi giocheremo per raggiungere l’obiettivo. Lo dobbiamo ai nostri tifosi, ma, soprattutto, alla società che fino ad oro, nonostante le difficoltà non ci ha mai fatto mancare nulla”.

