Pozzallo. Mandato per avviso pubblico lavori piscina comunale

Approvato dalla Giunta Comunale di Pozzallo nella giornata di ieri, la delibera di indirizzo che da mandato all’Ufficio Tecnico Comunale di avviare tutte le procedure per individuare il soggetto a cui affidare la gestione della piscina.

La piscina comunale fu riaperta al pubblico nei primi anni del 2000, dopo decenni di abbandono.

Da allora a tutt’oggi, ha vissuto momenti altalenanti nella gestione, fino alla chiusura totale nel periodo del COVID, anche per grave problemi strutturali.

Ha garantito un importante servizio alla città, ma il costo, quasi 1 milione di euro, è stato veramente eccessivo ed ha inciso in modo non indifferente sul bilancio comunale.

Con la delibera approvata dall’Giunta Municipale si invita il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ad avviare una procedura di partenariato pubblico-privato per la concessione di lavori e servizi (Art. 193 comma 1 D.Lgs 36/2023).

Nei prossimi giorni quindi, sarà emanato avviso pubblico per individuare un operatore economico che si assuma l’onere finanziario di eseguire i lavori necessari al regolare utilizzo della struttura in piena sicurezza e la gestione della stessa.

